Мобильным операторам предлагают давать три дня на отключение номеров заключенных

Срок, на который будет отключен абонент, будет определять руководитель учреждения Фото: Виктор Гусейнов

Телефонные номера, которыми пользуются заключенные в СИЗО и колониях, предлагается оперативно отключать с помощью мобильных операторов. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

В документе говорится, что если проект будет принят, то станет регулировать порядок взаимодействия органов ФСИН с операторами связи по вопросам отключения от сети номеров заключенных. То есть, если в СИЗО или колонии обнаружат, что кто-то незаконно пользуется мобильной связью, руководитель учреждения должен сообщить об этом мобильному оператору. А тот, в свою очередь, должен в течение трех суток отключить абонента от связи.

Срок, на который будет отключен абонент, будет определять руководитель учреждения в решении, направленном оператору.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство юстиции России разрешило арестантам в СИЗО звонить детям, если им не исполнилось 14 лет. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.