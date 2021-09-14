Захарова подтвердила, что Россия обладает большим массивом данных о вмешательстве США в выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что российская сторона обладает "колоссальным массивом" вскрытых данных о вмешательствах США в выборы в РФ. Дипломат заявила, что это действительно так.

"Информация соответствует действительности", - прокомментировала Захарова ТАСС.

Ранее дипломат говорила, что вмешательство США в выборные процессы России было подтверждено документально. По ее словам, американской стороне уже сообщили обо всех известных фактах по этому делу.

Отмечается, что массив вскрытых данных вовлеченности американских спецслужб и IT-компаний в электоральные процессы в России может быть даже больше, чем уже известно на данный момент.

Однако, как писал сайт kp.ru, Госдеп США отказывается комментировать этот вопрос. Никаких официальных заявлений в связи с ситуацией американская сторона не представила до сих пор.