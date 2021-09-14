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Политика14 сентября 2021 20:25

Захарова подтвердила, что Россия обладает большим массивом данных о вмешательстве США в выборы

Американская сторона пока никак не комментирует ситуацию
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что российская сторона обладает "колоссальным массивом" вскрытых данных о вмешательствах США в выборы в РФ. Дипломат заявила, что это действительно так.

"Информация соответствует действительности", - прокомментировала Захарова ТАСС.

Ранее дипломат говорила, что вмешательство США в выборные процессы России было подтверждено документально. По ее словам, американской стороне уже сообщили обо всех известных фактах по этому делу.

Отмечается, что массив вскрытых данных вовлеченности американских спецслужб и IT-компаний в электоральные процессы в России может быть даже больше, чем уже известно на данный момент.

Однако, как писал сайт kp.ru, Госдеп США отказывается комментировать этот вопрос. Никаких официальных заявлений в связи с ситуацией американская сторона не представила до сих пор.