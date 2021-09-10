Госдеп отказался комментировать вмешательство США в выборы в России

Американского посла вызвали в МИД РФ 10 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США отреагировал на вызов американского посла в Москве Джона Салливана в российский МИД 10 сентября 2021 года. Там он пообщался с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

В Госдепе отметили, что Салливан и Рябков, скорее всего, обсуждали вопросы двусторонних отношений. Это расходится с версией российского МИД - там ранее сообщили, что вызвали американского посла в связи с вмешательством Америки в российские выборы. Но этот момент Госдепартамент комментировать отказался, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе разговора с Салливаном ему сообщили, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу.