Рябков заявил, что Россия ведет взвешенную политику в Афганистане

Россия не прерывает диалога с талибами* Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дела России Сергей Рябков заявил, что ситуация в Афганистане в корне изменилась - в середине августа к власти в стране пришло движение "Талибан"*, которое накануне также установило свое правительство. Дипломат отметил, что, несмотря на это, Москва ведет взвешенную политику и контролирует происходящее.

"Ситуация изменилась в корне. Наша задача – проводить взвешенную политику, которая будет отражать наши интересы. Среди них – обеспечение безопасности наших границ и границ наших союзников в Центральной Азии и региона в целом", - приводит слова Рябкова RT Arabic.

Дипломат отметил, что Россия не прерывает диалога с талибами*. Но предсказать будущее страны пока не берется.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел от кабмина радикального движения "Талибан"* Амир Хан Моттаки сообщил, что сейчас в Афганистане нет никакого сопротивления власти талибов*.

*Запрещенная в России террористическая организация