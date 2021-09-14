"Талибан"*: сейчас в Афганистане нет никакого сопротивления текущей власти

"Талибан"* сообщил, что сейчас в Афганистане нет никакого сопротивления текущей власти Фото: REUTERS

Министр иностранных дел от кабмина радикального движения "Талибан"* Амир Хан Моттаки сообщил, что сейчас в Афганистане нет никакого сопротивления власти талибов*.

Он уточнил, что в данный момент уровень безопасности в стране повышается, а также есть улучшения в сфере инвестиционного климата.

- Государства, которые не признают нашу законность, придерживаются негативной политики. <...> Мы хотим выстраивать хорошие отношения со всеми странами, включая США. <...> Однако же мы сталкиваемся в настоящий момент с серьезным давлением, в том числе со стороны соседних стран, — отметил Моттаки на своей пресс-конференции.

Напомним, в Афганистане как минимум 153 средства массовой информации прекратили свою деятельность в 20 провинциях Афганистана. Это связано с тем, что начиная с 15 августа 2021 года власть захватили участники радикального движения "Талибан"*, сообщает местный телеканал TOLO news. Среди главных причин закрытия телеканалов, радиостанций и различных печатных изданий называются тяжелая экономическая ситуация, а также многочисленные ограничения, которые начали вводиться после прихода талибов*.

*Запрещенная в России террористическая организация