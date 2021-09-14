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Общество14 сентября 2021 20:51

Booking.com потребовала признать незаконным штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей

К рассмотрению заявление пока не принято
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Компания Booking.com потребовала признать незаконным штраф в ФАС в 1,3 миллиарда рублей

Компания Booking.com потребовала признать незаконным штраф в ФАС в 1,3 миллиарда рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерландская компания Booking.com подала в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать незаконным штраф 1,3 миллиарда рублей, наложенный Федеральной антимонопольной службой России.

Заявление компании об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности поступило в суд в понедельник, 13 сентября. К рассмотрению оно пока не принято.

Напомним, в конце августа 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке РФ.Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов). Уточнялось, что компания навязывала отелям и гостиницам свои условия, в результате которых они не могли установить на других сервисах цены за свои услуги ниже, чем на Booking.com. Тогда в компании сообщили, что планируют обжаловать решение ФАС.