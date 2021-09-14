Экс-глава МВД Украины призвал "послать подальше" советника главы офиса Зеленского

Бывший глава МВД Украины призвал "послать подальше" советника главы офиса Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал "послать подальше" советника главы офиса украинского лидера Алексея Арестовича. Поводом для этого стало видео 2017 года, где Арестович называет АТО в Донбассе курортом для мальчиков.

- Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем, кто их не просит, но в этом случае хочу посоветовать: уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента! — написал Аваков у себя в Facebook.

Ранее между депутатами Верховной рады произошла потасовка на фоне оскорблений в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Один из парламентариев обвинил украинского лидера в срыве операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Нелестное высказывание в адрес президента, а также главы его офиса Андрея Ермака, высказал депутат Гео Лерос.