В Раде произошла драка между депутатами из-за обвинений в адрес Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между депутатами Верховной рады произошла потасовка на фоне оскорблений в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Один из парламентариев обвинил украинского лидера в срыве операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.

Нелестное высказывание в адрес президента, а также главы его офиса Андрея Ермака, высказал депутат Гео Лерос, которого ранее исключили из пропрезидентской партии «Слуга народа».

«Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки - господин Зеленский или его секретарша Ермак - слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию», — приводит РИА Новости слова украинского депутата.

После такого заявления однопартиец депутата Николай Тищенко вырвал у политика микрофон, вытолкнув его с трибуны. Он удерживал Леоса, не давая тому продолжать свое выступление до тех пор, пока за него не вступились другие депутаты.

Получив снова доступ к микрофону, Лерос сказал, что Зеленский ведет страну «в пропасть», а самого президента назвал «самым большим посмешищем страны».

Напомним, накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке сообщил, что ЦРУ США оказывало финансовую помощь Киеву в подготовке спецоперации по задержанию 33 россиян на территории Белоруссии.