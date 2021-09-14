ЦИК: около 3 млн россиян подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

ЦИК сообщил, что около 3 млн россиян подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя Ццентризбиркома России Николай Булаев сообщил, что около трех миллионов россиян подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу.

- Удаленно без малого три миллиона записалось. Два миллиона сто тысяч и даже более — это Москва, около 700—800 тысяч — это другие субъекты России. В целом это два миллиона 900 тысяч или два миллиона 800, сейчас идет выверка списков, уточняется, насколько обоснованно включение того или иного человека, — заявил Булаев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ЦИК отказался от открытой видеотрансляции предстоящих выборов в Государственную думу. Памфилова отметила, что отказ от открытых видеотрансляций — это не идеальная система. Однако это все, что можно сделать, чтобы обеспечить безопасность данной системы видеонаблюдения, отметила глава ЦИК. Плюсы и минусы этой системы комиссия оценит после выборов, отметила Памфилова.