Памфилова: ЦИК не вернется к открытой видеотрансляции на предстоящих выборах

Элла Памфилова заявила, что ЦИК не вернется к открытой видеотрансляции предстоящих выборов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ЦИК отказался от открытой видеотрансляции предстоящих выборов в Государственную думу.

- Конечно, мы плюсы и минусы этой системы оценим после выборов. Обсудим со всеми, кто в этом был заинтересован, и будем двигаться дальше. Но возвращаться к той системе - безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях - я полагаю, что мы не будем, — сообщила она в интервью "Российской газете".

Памфилова отметила, что отказ от открытых видеотрансляций — это не идеальная система. Однако это все, что можно сделать, чтобы обеспечить безопасность данной системы видеонаблюдения, отметила глава ЦИК.

В середине июля Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках во время предстоящих выборов депутатов Государственной думы страны. Камерами будут оснащены примерно 50 тысяч участков, где голосуют около 80 процентов избирателей. Как отметили в комиссии, благодаря системе видеонаблюдения можно зафиксировать весь процесс голосования на выборах. При этом доступ к видеонаблюдению на предстоящих выборах будет у всех участников политического процесса.