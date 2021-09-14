Врачи предупредили об опасности самолечения от простуды антибиотиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с осенью начался сезон простуд. Многие в это время принимают лекарства для профилактики, причем выбор делается не в пользу иммуностимулирующих препаратов, а в пользу антибиотиков. Это, по мнению врача-терапевта, гастроэнтеролога Никиты Харлова, может привести больше вреда организму, чем пользы.

Заниматься самолечением и уж тем более самому назначать себе антибиотики не стоит. Это «тяжелая артиллерия» и применять ее можно только по согласованию с врачом.

- Если применять их без назначения, то будет больше вреда. Может случиться сбой в пищеварительной системе: у кого-то бывает рвота, у кого-то диарея, – говорит Никита Харлов в беседе с NEWS.ru.

В свою очередь врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева отметила, что при бесконтрольном приеме антибиотиков, к ним привыкают и бактерии, которые вызывают те или иные заболевания.

- Бактерии, чаще всего вызывающие ОРВИ, приобретают просто резистентность на фоне бесконтрольного применения антибиотиков, - отметила аллерголог.

Она так же призвала россиян отказаться от самолечения и бесконтрольного приема антибиотиков.