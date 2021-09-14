Американский генерал тайно звонил в КНР, опасаясь войны из-за Трампа

Глава Комитета начштабов ВС США тайно звонил в Китай, опасаясь войны из-за Дональда Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли в тайне звонил в Китай, опасаясь возможного вооруженного конфликта из-за высказываний бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в книге знаменитого американского журналиста Боба Вудворда, выдержки из которой опубликовала газета The Washington Post.

По информации издания, Милли провел два звонка 30 октября 2020 года и 8 января 2021 года. Во время первого звонка Милли заверял, что Соединенные Штаты не собираются нападать на Китай. Более того, он заявил, что заранее сообщит о каких-либо планах провести подобную операцию.

Во время второго звонка, который состоялся 8 января, спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа сумасшедшим, и Милли согласился с ней.

Ранее президент США Джо Байден выступил на митинге в штате Калифорния, призывая избирателей поддержать губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, которому сегодня грозит досрочная отставка, и в процессе своего выступления американский лидер перекрестился, вспомнив свое соперничество с Дональдом Трампом на выборах 2020 года. Байден также заявил, что решение, которое должны принять жители Калифорнии, отразится не только на судьбе США, но и на мире в целом. Жест президента США вызвал смех и возгласы одобрения аудитории.