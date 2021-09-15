Производители предложили запретить испытывать детские игрушки на животных Фото: Shutterstock

В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложили запретить испытывать детские товары на животных. Производители хотят добиться проведения исследований вне живых организмов, то есть в пробирке.

Сейчас технический регламент предусматривает токсикологическую экспертизу. Например, параметр по наличию кожных реакций на товар изучают на животных, на них же оценивают индекс токсичности, хотя этот показатель можно оценивать в лабораторных условиях, то есть оценивать in vitro.

Исследования на животных не только негуманны, но и вызывают проблемы у отечественных производителей. Европейские торговые сети премиального класса отказываются сотрудничать с российскими поставщиками из-за данного техрегламента, причина в отсутствии запрета испытаний на животных. Об этом сообщает газета "Известиям".

В связи с этим производители предложили изменить технический регламент «О безопасности игрушек» и заменить исследования на живых организмах – на in vitro. Инициатива направлена инициативу в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Если ее одобрят, то документ будет представлен на общественные слушания.

В Минпромторге подтвердили, что в курсе ситуации, но позицию по данному вопросу выработают в ходе общественных слушаний.

В свою очередь руководитель Ассоциации по техническому регулированию АССТР Любовь Бондарь подтвердила, что исследования на токсичность игрушек давно стоит проводить лабораторным путем, сообщает телеканал "360".

- Проводить все исследования на токсичность игрушек можно in vitro, поэтому исследования на животных неактуальны, — сказала Любовь Бондарь.