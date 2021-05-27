Игрушки поп-ит, симпл-димпл и сквиш: что такое, различие, опасны ли

Название игрушки "поп-ит" переводится с английского - "лопни меня". Фото: Shutterstock

Не успели мы забыть о повальном увлечении спинерами, еще не простились со слаймами, а умами молодежи завладели новые игрушки. В соцсети Тик-ток видео с игрушками-антистресс поп-ит или симпл-дипл набирают рекордное количество просмотров.

Казалось бы, что в них такого, ведь по сути поп-ит и симпл-димпл (от английского Pop It - «Лопни это» и Simple Dimple - «простая ямка») это многоразовый аналог упаковочной пленки с пупырышками. Кто из нас не сжимал в моменты нервного напряжения пузырики, сладострастно ожидая щелчка? Вот и наши дети увлеклись подобными штуками. Тем более, что многоразовые пластиковые или резиновые лопалки бывают разных видов (например, единороги, сердечки, машинки), ими можно хвастаться перед приятелями.

Как правило, симпл-димпл имеет небольшое количество полусфер, которые проваливаются внутрь при нажатии. Чем-то напоминает детскую погремушку небольшого размера. А у поп-ита таких полусфер уже несколько десятков и они намного больше. Кстати, их производители и вовсе позиционируют свои игрушки как полезные не только для психики, но и для мелкой моторики изобретения.

Еще одна увлекательная игрушка-антистресс — сквиш — самых разных форм, которую можно мять и крутить, сколько угодно, а она потом снова примет первоначальную форму. Во многих американских сериалах такие игрушки советуют своим клиентам психиатры для снятия нервного напряжения. И тут вроде сплошная польза.

Но тем не менее в Роспотребнадзор РФ обратились неравнодушные представители родительского сообщества с просьбой проверить влияние этих антисстрессовых игрушек на психику детей и подростков. По их просьбе специализированные научно-исследовательские институты должны оценить их влияние на наших детей. Возможно, и есть определенный вред, ведь как говорится в сообщение Роспотребнадзора, «данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель».

Пока мы ждем исследований, Роспотребнадзор напоминает, что при покупке подобный игрушек (а детские слезы способны выбить и не такое, тем более, что стоимость антистрессовых пупырок невысока), нужно обращать внимание на маркировку. Она должна быть хорошо читаемой и на ней обязательно должен быть указан минимальный возраст пользователя. И, конечно, сама игрушка не должна иметь резкого запаха.

- На первый взгляд эти игрушки не представляют опасности, - говорит психотерапевт Алексей Казанцев. - Но все же стоит подождать исследований и внимательно изучить этот вопрос. Однако, думаю, дело, как всегда в мере: если пять-десять минут в день после стресса (например, до или после экзамена) только пойдут на пользу, то час-два безотрывного лопания уже должны насторожить. Это может говорить о синдроме навязчивых состояний, уже имеющемся или начинающемся.