Японцы призвали добиться "второго краха" России, чтобы вернуть Курилы Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявление президента России Владимира Путина об ответственности Японии за действия в ходе Второй мировой войны вызвало резкую реакцию со стороны читателей японской газеты Ёмиури, некоторые из которых призвали отказаться от попыток сотрудничества с российской стороной и перейти к решительным действиям для возвращения Курильских островов.

В материале издания приводятся слова российского лидера о недопустимости попыток оправдания преступников, а также их планов, которые угрожали всему человечеству. В качестве примера, наряду с нацистской Германией, глава государства привел японских милитаристов.

Некоторые из японских читателей не согласились с позицией российского президента и призвали Токио перейти к активным действиям в вопросе по возвращению Курил.

Один из читателей заявляет, что Токио необходимо «уйти от лживых иллюзий», укрепить связи с Западными странами, а также ввести санкции и оказать давление на Москву для того, чтобы «путинская система рухнула».

«Японии не нужны идиоты, которые готовы пожать руку, несмотря на такие заявления… Необходимо привести Россию ко второму краху, чтобы она сама отдала острова», - написал он в своем комментарии.

При этом он не уточил, что имелось в виду под «первым крахом». Предположительно, речь шла о распаде Советского Союза.

Тем не менее не все оказались готовы верить в возможность пересмотра территориального спора с российской стороной, но все же поддержали идею оказания экономического давления. «Необходимо ввести против России экономические санкции. Острова она не отдаст, даже не стоит об этом думать», - заявил один из читателей.

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На сегодняшний день мирного договора между Токио и Москвой не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.