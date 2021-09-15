Кремль: посольство РФ в Чехии оказывает всю возможную помощь задержанному россиянину Франчетти

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посольство России в Чехии плотно занимаются ситуацией с россиянином Александром Франчетти, задержанным ранее в аэропорту Праги по запросу Украины. Об этом в среду, 15 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно. Оказывается вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая помощь», - сказал представитель Кремля, отметив, что российская сторона посредством диппредставительства в Праге «делает все возможное».

Песков также заявил, на сегодняшний день он не обладает информацией по поводу письма сестры Франчетти, обратившейся к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь его возвращению на родину.

Как сообщил ранее RT, сестра задержанного россиянина написала обращение к российскому лидеру с просьбой помочь вернуть ее брата.

Напомним, в минувшие воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин подтвердил информацию о задержании в аэропорту Праги россиянина. Как сообщил дипломат, в чешской полиции рассказали, что в воздушной гавани был задержан один из участников событий «Крымской весны», ознаменовавшей воссоединение полуострова с РФ, Франчетти. Кроме того, правоохранители республики уточнили, что задержание произошло на основании международного ордера на арест, выданного Киевом.