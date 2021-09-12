Посольство РФ в Чехии подтвердило информацию о задержании россиянина в аэропорту Праги

Посольство РФ в Чехии проверяет информацию о задержании россиянина в аэропорту Праги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Чехии подтвердило информацию о задержании в аэропорту Праги гражданина России. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин.

Как уточнил дипломат в аэропорту Праги задержан один из участников событий «Крымской весны», ознаменовавшей воссоединение полуострова с РФ, Александр Франчетти.

«Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря, который отметил, что дипломаты находятся в контакте с родственниками задержанного и представителями чешских властей.

В полиции Чехии сообщили, что задержание произошло на основании международного ордера на арест, выданного Киевом.

Ранее о задержании Франчетти в аэропорту чешской столицы изданию РИА Новости сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.