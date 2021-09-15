ЦБ призвал банки тормозить платежи криптобиржам из-за «эмоциональных покупок» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России начал работу с финансовыми организациями по ограничению работы криптобирж. Как сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов на международном банковском форуме «Банки России – XXI век», ЦБ призвал банки тормозить платежи в пользу криптобирж, чтобы избежать «эмоциональные покупки» криптовалюты населением.

Первый зампред регулятора Центробанка отметил, что криптовалюты представляют высокотехнологичную финансовую пирамиду, которая может «развалиться в ноль» по множеству причин. Швецов назвал критобиржи «минным полем», поскольку со стороны ЦБ нет защиты операций с криптовалютой и существуют риски, связанные с ее хранением.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова признать биткойн официальным платежным средством, поскольку полное признание криптовалюты в качестве платежного инструмента не принесет ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе.

Напомним, в августе 2021 в американском Майами запустили первую официальную городскую криптовалюту MiamiCoin.