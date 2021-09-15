Аналитик объяснил, почему Европа сама виновата в рекордных ценах на газ Фото: Shutterstock

Эксперт финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему цены на газ в Европе бьют все рекорды. По мнению аналитика, страны ЕС сами виноваты в возникновении газового кризиса.

Цены на голубое топливо в Европе растут почти каждый день и приближаются к рекордной отметке – доллар за кубометр. Накануне лондонская биржа зафиксировала очередной максимум в 941 доллар за тысячу кубометров.

Игорь Юшков отмечает, что все лето Европа не задавалась целью пополнить свои газовые хранилища, которые были наполовину пусты. Власти стран полагали, что с открытием «Северного потока-2» ценник будет снижаться и надеялись сэкономить на закупках. Но произошла обратная ситуация -сертификация газопровода задерживается, предположительно, до начала 2022 года.

Обвинения в адрес России, что это наша страна провоцирует рост цен на газ, эксперт считает безосновательными.

- Напротив, «Газпром» выполняет все свои контракты и даже идет к рекордным поставкам газа в Европу. При этом транзит через Украину, согласно заключенному контракту, несет дополнительные расходы, так как превышаются объем по прокачке газа, - говорит аналитик в беседе с 5-tv.ru.

Тем временем, достройка «Северного потока - 2» не повлияла на спотовые цены «голубого золота» в Европе. Они продолжают расти, и нефтяная энергия стала уже на три четверти дешевле газовой, ФАН.