Почему в Европе бьет рекорды цена на газ и как Россия от этого выиграет

Цена на газ в Европе продолжает расти. Фото: Shutterstock

А газ все дорожает и дорожает. В первых числах сентября на торгах в Европе «голубое топливо» побило собственный рекорд: цена подскочила до $600 за тысячу кубометров. Но уже 13 сентября цена тысячи «кубов» взлетела до $750… Нет, пока писалась эта статья, уже до $760 за тысячу кубометров. СМИ называют эти цифры рекордными для европейского рынка.

Вообще-то газ дорожает весь нынешний год, с января цена «голубого топлива» выросла в пять раз. Причин сразу несколько: это и суровая зима сезона 2020-2021 в Европе, и маленькие запасы газа в хранилищах Старого Света, и бесконечная свистопляска вокруг транзита через Украину... Но почему стоимость так сильно подскочила именно сейчас?

- Резко упала и продолжает снижаться добыча газа в Норвегии, - объясняет причины Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России. - Норвежцы рассчитывали, что найдут массу новых месторождений, но этого не случилось.

А когда чего-то на рынке становится меньше, цены на это что-то растут. Это и происходит прямо сейчас. Плюс на носу отопительный сезон, европейцы стремятся заполнить свои газовые хранилища. А дефицит плюс повышенный спрос в сумме дают еще более высокие цены.

- Потолок для роста цен предсказать сложно. Но можно вспомнить примеры из недавней истории. Три года назад в США была суровая зима, стоимость газа там превышала $1000 за тысячу кубометров. Однажды она даже дошла до $1500. И вполне возможно, что нынешние цифры - это еще не предел, - говорит Рустам Танкаев.

По мнению эксперта, ситуация на рынках может измениться после запуска газопровода «Северный поток-2».

- От запуска «Северного потока-2» европейцы сильно выиграют. Дефицит газа резко снизится и цены перестанут расти. Поэтому я думаю, что «Северный поток-2» запустят как можно скорее - полагаю, в октябре. Причем на полную мощность, на все 55 млрд кубометров в год, - прогнозирует Рустам Танкаев. - Газ пойдет в первую очередь на рынок Германии и оттуда по всей Европе, включая Восточную.

ВОПРОС РЕБРОМ

А нам что с того?

Давайте разберемся, что принесет высокая цена на газ простым россиянам. А для этого вспомним, что в конце августа «Газпром» отчитался о финансовых итогах первого полугодия. И сообщил, что прибыль компании выросла в 22 раза - до 995 млн рублей.

- Более 25% чистой прибыли пойдет государству как крупнейшему акционеру «Газпрома». Это четверть триллиона, - объяснил нам Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. - У государства появятся дополнительные средства. На них можно, например, построить целый завод, или направить их на различные социальные программы.

Что это могут быть за программы? Для примера: на единовременную выплату родителям школьников по 10 тысяч рублей правительство выделило 204 млрд рублей. «Газпромовские» деньги могут с лихвой покрыть эти затраты.

А поскольку цена продолжает расти, есть все шансы, что по итогам второго полугодия прибыль российского газового гиганта будет еще больше. И тогда по итогам года «Газпром» побьет собственный рекорд. Максимальная прибыль у компании была в 2013 году - 1 трлн 165 млрд рублей.