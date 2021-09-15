В Иране одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"

Министерство здравоохранения Республики объявило, что российский препарат будет использоваться в стране Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" была одобрена в Иране. Министерство здравоохранения Республики объявило, что российский препарат будет использоваться в стране.

"Спутник Лайт" - первый компонент двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Обе их разработал московский центр имени Гамалеи. Эффективность однокомпонентной вакцины, по официальным данным, составляет до 93,5% - такие данные получили при исследовании вакцины в Парагвае.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении РФПИ.

Как ранее писал сайт kp.ru, исследование "Спутника Лайт" среди пожилых пациентов в Аргентине показало эффективность вакцины до 83,7%. Препаратом вакцинировали людей от 60 до 79 лет.