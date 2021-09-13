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Здоровье13 сентября 2021 13:23

Исследование "Спутника Лайт" среди пожилых в Аргентине показало эффективность вакцины до 83,7%

Препаратом вакцинировали людей от 60 до 79 лет
Наталья СМИРНОВА
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Российская вакцина показала себя лучше, чем другие двухкомпонентные аналоги

Российская вакцина показала себя лучше, чем другие двухкомпонентные аналоги

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты исследований эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" среди пожилых лиц в Аргентине. Авторы исследования утверждают, что препарат показал очень высокую эффективность.

Исследование провели 15 специалистов министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также медики и ученые. Результаты исследования со ссылкой на оригинальную статью опубликовал Российский Фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что "Спутник Лайт" помогал пожилым людям в возрасте от 60 до 79 лет в 78,6 - 83,7% случаев. По данным исследователей, "Спутник Лайт" показал более высокую эффективность по сравнению с многими двухкомпонентными вакцинами.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученым и врачам уже точно известно, что один из главных ударов коронавирус наносит по кровеносным сосудам зараженного человека. При средней или тяжелой форме ковида повреждается внутренняя выстилка артерий и капилляров. Потому самый надежный способ защитить себя - вакцина.