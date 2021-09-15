В Польше приняли резолюцию, исключающую выход страны из Евросоюза

В документе официально исключается возможность Polexit Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политсовет польской правящей партии "Право и справедливость" принял резолюцию, исключающую выход страны из Европейского союза. Страна входит в ЕС с 2004 года, однако в последнее время в политических кругах обсуждался выход из организации.

Как пояснили в партии "Право и справедливость", решение принять официальную резолюцию вызвано как раз слухами о том, что Польша может выйти из Евросоюза. В документе официально исключается возможность Polexit (выход из ЕС).

"Мы однозначно связываем будущее Польши с принадлежностью к Европейскому Союзу", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря партии "Право и справедливость".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак считает, что миграционный кризис на польско-белорусской границе является результатом совместной работы правительств России и Белоруссии.