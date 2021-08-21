Польша обвинила Россию и Белоруссию в миграционном кризисе

Минобороны Польши обвинило Россию и Белоруссию в миграционном кризисе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак считает, что миграционный кризис на польско-белорусской границе является результатом совместной работы правительств России и Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.

- Проблема на польско-белорусской границе - это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора - также результат деятельности белорусских спецслужб, — гласит текст поста.

К твитту польский министр прикрепил снимки поврежденного ограждения.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что власти Белоруссии спровоцировали ситуацию с кочующими на польско-белорусской границе беженцами. Такое мнение он озвучил в эфире польского телеканала TVN24. По мнению дипломата, происходящее - политическая операция президента республики Беларусь Александра Лукашенко. По мнению Пшидача, мигрантов используют для политического давления на Польшу.