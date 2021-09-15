Военный эксперт объяснил, сможет ли «железный купол» защитить Украину Фото: REUTERS

Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил эффективность «железного купола», который США может предоставить Украине. Современная система, но она предназначена для решения тактических задач, но, по мнению военного эксперта, она не сможет защитить страну от воздушно-космического нападения.

По словам Владислава Шурыгина, «Железный купол» защищает от нападения несовременных ракет, например, установок залпового огня типа «Град» или баллистических ракет типа «Скад».

На узком участке система сможет перехватить от 60 до 80% боеприпасов, но только устаревших систем. Но в борьбе с современным оружием «Железный купол» неэффективен.

- Возможно США решат таким образом зарабатывать на продаже систем ПВО, но Украине негде брать на это деньги, - заключил эксперт в беседе с "Известиями".

Ранее сообщалось, что Члены Конгресса США внесли поправку в проект закона об обороне на следующий год, которая, при принятии, заставит администрацию американского президента продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

А вот пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о передаче оружия, пообещала уточнить, так как была не в курсе ситуации, сообщает RT.