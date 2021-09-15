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Недвижимость15 сентября 2021 21:30

Специалисты рынка недвижимости посоветовали, нужно ли покупать жилье осенью 2021 года

Цены на квадратные метры продолжат расти
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Специалисты рынка недвижимости посоветовали, нужно ли покупать жилье осенью 2021 года

Специалисты рынка недвижимости посоветовали, нужно ли покупать жилье осенью 2021 года

Фото: Анастасия Осипова

Осенью традиционно застройщики пытаются «избавиться» от максимального количества объектов. Покупателей заманивают скидками и спецпредложениями.

По данным сервиса ЦИАН, после обновления льготной ипотеки размер дисконтов вырос в два раза.

Этой осенью у застройщиков можно встретить максимально щедрые предложения, порой скидки доходят до 20%. Порой предлагается рассрочка или льготная ипотека.

- Осенью застройщики предлагают скидки и это подстегивает спрос со стороны покупателей. На вторичном рынке тоже можно ожидать оживления, — рассказал Life коммерческий директор ГК "Страна девелопмент" Александр Гуторов.

Если человеку действительно нужно жилье, то риэлторы советуют не откладывать покупку. Несмотря на акции и несущественное снижение стоимости квадратного метра, общие цены на квартиры все равно продолжат расти.

Повышение стоимости жилья — общемировая тенденция, в среднем за год ценник растет на 9%.

Причин для снижения спроса на жилье нет, коронакризис постепенно отступает, люди снова задумываются над инструментами инвестирования. Для многих вложение в недвижимость видится максимально стабильным и надежным.

- В востребованных проектах жилье вряд ли подешевеет. Сегмент комфорт-класса сохранит наибольшую устойчивость в ближайшее время. До конца года новостройки будут дорожать на 1–1,5% в месяц до конца года, - считает заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов.