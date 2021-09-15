Специалисты рынка недвижимости посоветовали, нужно ли покупать жилье осенью 2021 года Фото: Анастасия Осипова

Осенью традиционно застройщики пытаются «избавиться» от максимального количества объектов. Покупателей заманивают скидками и спецпредложениями.

По данным сервиса ЦИАН, после обновления льготной ипотеки размер дисконтов вырос в два раза.

Этой осенью у застройщиков можно встретить максимально щедрые предложения, порой скидки доходят до 20%. Порой предлагается рассрочка или льготная ипотека.

- Осенью застройщики предлагают скидки и это подстегивает спрос со стороны покупателей. На вторичном рынке тоже можно ожидать оживления, — рассказал Life коммерческий директор ГК "Страна девелопмент" Александр Гуторов.

Если человеку действительно нужно жилье, то риэлторы советуют не откладывать покупку. Несмотря на акции и несущественное снижение стоимости квадратного метра, общие цены на квартиры все равно продолжат расти.

Повышение стоимости жилья — общемировая тенденция, в среднем за год ценник растет на 9%.

Причин для снижения спроса на жилье нет, коронакризис постепенно отступает, люди снова задумываются над инструментами инвестирования. Для многих вложение в недвижимость видится максимально стабильным и надежным.

- В востребованных проектах жилье вряд ли подешевеет. Сегмент комфорт-класса сохранит наибольшую устойчивость в ближайшее время. До конца года новостройки будут дорожать на 1–1,5% в месяц до конца года, - считает заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов.