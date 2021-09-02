Спрос на квартиры упал, ипотека подорожала: что будет с ценами на жилье осенью 2021 года

Для покупателей квартир вроде бы появились хорошие новости: аналитики утверждают, что что-то где-то впервые за последний год начало дешеветь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для покупателей квартир вроде бы появились хорошие новости: аналитики утверждают, что что-то где-то впервые за последний год начало дешеветь. По сведениям консалтинговой группы SRG, самое существенное цен на вторичном рынке в августе отмечено в Нижнем Новгороде — на 2,75%. Даже в Москве, по данным этих аналитиков, стоимость вторичного квадрата чуть-чуть просела — на 0.86%. В компании «Этажи» рассказывают, что дешевеют и новостройки - в Омске, Челябинске, Перми, Уфе. А эксперты еще одного агентства обнаружили подешевевшие жилые комплексы в Москве.

Статистика, особенно рынка недвижимости, - сфера неоднозначная. Две компании говорят о среднестатистическом падении цен, еще пять — об их росте. А потенциальный покупатель, глядя на ценник конкретного жилого комплекса, тихо сходит с ума: и где тут что-то подешевело, когда в сравнении с весной цены стали процентов на 20-30 выше?

«КП» попыталась разобраться в ситуации и видах на ближайшее будущее.

ПРЫЖОК ВПЕРЕД И ШАГ НАЗАД

- Причины для снижения цен действительно есть, - говорит член экспертного совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Выросла ипотечная ставка, с 1 июля пересмотрены условия льготной ипотеки на новостройки, что сделало ее гораздо менее интересной для таких регионов как Москва (возможная сумма льготного кредита ограничена 3 млн рублей — Ред.). Мы уже ощущаем падение спроса. С другой стороны, у застройщиков своя правда: был очень существенный рост цен на стройматериалы, и вряд ли они подешевеют обратно.

Пока, по словам эксперта, в Москве скорее можно говорить о снижение темпов подорожания жилья.

- В июне прирост стоимости квадрата на московской вторичке был 1,2%, в августе — уже 0,8%. Новостройщики цены продолжают поднимать, но стали предлагать квартиры по акции со скидкой в 10-15%. Это типа сначала цены повысили на 10%, а потом по акции дали на тот же процент скидку. Но в начале лета и таких скидок не было.

В регионах ситуация похожая. Там строители еще сильнее жалуются на рост расходов — при том, что таких возможностей задрать ценники, как в столице, у них даже на пике спроса в конце прошлого -начале этого года не было.

- Хотя спрос действительно снижается, возможностей для маневра у застройщиков немного: себестоимость строительства выросла за этот год более чем на 30% в связи с резким ростом стоимости строительных материалов (металлоконструкции, бетон, древесина) и их транспортировки. Кроме этого, увеличение ключевой ставки ЦБ привело к удорожанию кредитов, и это также сказалось на прибыльности строительства, - утверждает председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Деловой России Дмитрий Панов.

ТАК ЧТО-ТО ПОДЕШЕВЕЛО?

Где же аналитики находят упавшую в цене недвижимость?

- Средняя стоимость квадратного метра может временно немного снизиться, если где- то на рынок выводят большие объемы нового предложения на начальной стадии готовности, - объясняет руководитель направления маркетинговых исследований компании «Главстрой-Регионы» Виктория Ковалевская. - Жилье на стадии котлована всегда дешевле, чем когда уже возведен монолитный каркас, и тем более, когда здание выходит на завершающие этапы строительства.

Пока, по словам эксперта, в Москве скорее можно говорить о снижение темпов подорожания жилья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

То есть грубо говоря, речь идет не о снижении цен как таковом, а о том, что в каком-то районе появилось сразу несколько новых строек - где пока только роют котлован, но квартиры уже в продаже. Вообще, это нормально для рынка новостроек, что такого рода жилье, пока еще виртуальное, стоит существенно дешевле готового. Но в последний год сложился перекос — цены зачастую росли быстрее, чем этажи. Сейчас же ситуация просто возвращается в норму.

- Можно также ожидать небольшого снижения цен в неудобных и исторически непопулярных районах, - прогнозирует завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

Впрочем, для покупателей есть и более обнадеживающие прогнозы.

- Если ничего нового не произойдет, скорее всего, ситуация будет развиваться по плавной параболе. Замедление темпов роста цен постепенно сменится их плавным проседанием. Но вряд ли это произойдет раньше начала 2022 года, - считает Роман Вихлянцев.

КАК СЭКОНОМИТЬ, ЕСЛИ НАДО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС

Главный совет, который дают эксперты, - следить за акциями от застройщиков.

- Можно ожидать, что больше будет программ неявных скидок, - говорит Александр Цыганов. - Более выгодный трейд-ин (зачет стоимости старой квартиры при покупке новостройки), программы рассрочек, «ипотека от застройщика» (это когда, допустим, первые полгода вам ипотека обходится по сниженной ставке — но разницу банку компенсирует не государство, а сам застройщик; это такой «более модный» вариант дисконта — Ред.), скидки на определенные квартиры, чулан или парковка по специальной цене или в подарок для покупателей и т.д. Стоит присматриваться к таким вариантам и пользоваться, если они выгодны лично для вас.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на совместные программы банков и крупных застройщиков. Нередко это возможность вскочить в последний вагон и оформить ипотеку по еще достаточно низким ставкам.

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