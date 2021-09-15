Из-за сильных ливней во Франции погибли семь человек

В восьми департаментах Франции ввели «оранжевый» уровень опасности Фото: REUTERS

Вторые сутки – со вторника, 14 сентября, – на юге и востоке Франции идут проливные дожди, из-за сильных ливней и вызванных ими наводнений погибли уже семь человек, передает телеканал BFM.

В результате непогоды резко повысился уровень воды в море, в департаментах Эро и Гар затопило города и поселки, на несколько часов было остановлено движение машин по автостраде A9, которая ведет в Испанию черед долину Роны. Вечером в среду, 15 сентября, пожарно-спасательная служба департамента Эро сообщила о пяти утонувших, еще два человека утонули в Буш-дю-Рон.

Из-за сильных ливней во Франции погибли люди Фото: REUTERS

В восьми французских департаментах в связи с возможными затоплениями ввели повышенный «оранжевый» уровень опасности: служба Mеtеo France предупредила, что в этих районах может выпасть от 80 до 20 миллиметров осадков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида», в американском штате Нью-Йорк погибли девять человек.