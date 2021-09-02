Девять человек стали жертвами наводнений в штате Нью-Йорк Фото: REUTERS

Девять человек стали жертвами наводнений в штате Нью-Йорк, которое произошло из-за мощного урагана «Ида».

Как передает телекомпания NBC, в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за торнадо, ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида», погибли по меньшей мере 22 человека.

Как писал сайт kp.ru, власти Нью-Йорка ранее объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями. Мэр города Билл де Блазио призвал горожан воздержаться от выхода на улицу и держаться подальше от затопленных дорог и метро.

Напомним, ранее на южное побережье Соединенных Штатов обрушился ураган «Ида», которому присвоили четвертый уровень опасности. Стихия почти полностью обесточила Луизиану, в общей сложности без света остались свыше 589 тысяч жителей штата. Как сообщалось, «Ида» может стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины», из-за него даже изменилось направление течения реки Миссисипи