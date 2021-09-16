Володин назвал доклад Европарламента попыткой вмешательства в дела России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доклад Европарламента о пересмотре отношений Евросоюза с Россией носит недружественный характер и выглядит как попытка вмешаться во внутренние дела РФ, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор. Такие резолюции мы не потерпим. Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан», – приводятся слова спикера нижней палаты парламента на сайте Госдумы.

Как отметил Володин, российские власти предпримут все для защиты страны от недружественных действий ЕС, поскольку они грозят «остановить развитие России». Он также подчеркнул, что выборы в РФ будут открытыми «в отличие от избирательных процессов в США и европейских государств».

«Вы занимайтесь обустройством своих стран, решением вопросов граждан, которые вас избирают. Что же касается граждан России, они сами знают за кого голосовать, кого поддерживать», – добавил он.

Напомним, Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге в четверг, 16 сентября, утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, который призывал власти ЕС к пересмотру отношений с Россией. В частности в докладе отмечается, что страны Евросоюза должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».