Европарламент утвердил доклад об ужесточении политики ЕС в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге в четверг, 16 сентября, утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, который призывает властей Европейского союза к пересмотру отношений с Россией. За ужесточение политики по отношению к Москве высказались 494 депутата, против - 103, еще 72 парламентария воздержались.

Властям Евросоюза рекомендуют совместно со странами-членами «пересмотреть политику» по отношению России, и «разработать всеобъемлющую стратегию» в ее отношении на основе представленных в докладе принципов.

Автор доклада утверждает, что Брюсселю нужно «противодействовать угрозе безопасности», вести «выборочный диалог» с Москвой, «бороться с вмешательством» российской стороны в дела Евросоюза и стран «Восточного партнерства», а также «поддерживать демократическое общество». В документе также говорится о необходимости снизить зависимость Европейского союза от российских нефти, газа, стали, железа, алюминия и никеля.

Кроме того, отмечается, что страны Евросоюза должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».

Принятое решение Европарламента носит рекомендательный характер и не являются обязательными для стран-членов Европейского союза.

Напомним, несколько дней назад Евросоюз продлил персональные санкции против России до 15 марта 2022.