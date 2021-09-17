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Наука17 сентября 2021 4:43

SpaceX: Космические туристы на Crew Dragon чувствует себя хорошо

Экипаж гражданской миссии Inspiration4 на орбите за сутки пять раз облетел вокруг Земли
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экипаж первой полностью гражданской миссии Inspiration4

Экипаж первой полностью гражданской миссии Inspiration4

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все члены экипажа первой полностью гражданской миссии Inspiration4 на орбите хорошо себя чувствуют, их космическое путешествие продолжается уже сутки. Об этом сообщила на своей странице в Twitter компания SpaceX, которая и отправила четверых непрофессиональных астронавтов в космос на своем корабле Crew Dragon.

«Прежде чем пойти спать, они пять с половиной раз облетели вокруг Земли, приступили к научной работе и пару раз поели», - говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что когда члены экипажа миссии Inspiration4 проснутся, «они проведут дополнительные исследования» и впервые насладятся видом, который открывается из стеклянного купола Crew Dragon.

Основатель и глава SpaceX Илон Маск созвонился с космическими туристами и после разговора с ними написал в Twitter: «Все хорошо».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне с пусковой площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого находится четыре человека – двое мужчин и две женщины.