SpaceX отправила на орбиту первую полностью гражданскую миссию

Четыре астронавта миссии Inspiration4 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания SpaceX запустила на орбиту первую гражданскую миссию Inspiration4. В ночь на четверг с пусковой площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого находится четыре человека. Об этом пресс-служба SpaceX сообщила на странице миссии Inspiration4 в Twitter.

Старт состоялся в 20:02 по времени Восточного побережья США (03:02 мск 16 сентября), а спустя две минуты 40 секунд отделилась первая ступень ракеты, она уже благополучно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Еще через несколько минут от носителя отсоединился сам корабль с пассажирами.

Среди членов экипажа Crew Dragon – двух мужчин и двух женщин – профессиональных астронавтов нет. В космос отправятся исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено, инженер Кристофер Семборски и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который оплатил полет. Он же стал командиром экипажа.

Они проведут на орбите трое суток, а чтобы путешественники могли наблюдать за Землей и космосом, вместо стыковочного модуля в носовой части корабль оснастили большим стеклянным куполом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 мая 2020 года компания Илона Маска доставила на Международную космическую станцию (МКС) двух астронавтов, этот полет корабля Crew Dragon стал первым в истории частным пилотируемым полётом. С 2011 года астронавтов NASA доставляли на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях. Позже SpaceX доставила на МКС еще четверых астронавтов – двух американцев, француза и японца.