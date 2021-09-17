В аэропорту Вашингтона в ожидании митинга усилили меры безопасности

В Вашингтоне готовятся к митингам, усилены меры безопасности Фото: REUTERS

В преддверии запланированных на субботу, 18 сентября, митингов в поддержку участников штурма Капитолия 6 января этого года и возможных беспорядков в Вашингтоне, американские власти усилили меры безопасности в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана. Об этом агентству Reuters сообщили в Управлении транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) США.

«Прибывающие заметят усиление охраны правопорядка и присутствие собак», - сказал пресс-секретарь ведомства.