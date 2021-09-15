Полиция Капитолия попросила у Пентагона помощи из-за ожидаемых протестов в Вашингтоне

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Капитолия готовится к запланированным на субботу, 18 сентября, протестным акциям в поддержку ранее задержанных за участие в штурме здания конгресса США в начале января этого года, и запросила у Пентагона помощь военных. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кирби.

«К нам поступили запросы от полиции Капитолия о некотором содействии в преддверии протестов, намеченных на выходные», - сообщил он.