Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире15 сентября 2021 23:55

Полиция Капитолия попросила у Пентагона помощи из-за ожидаемых протестов в Вашингтоне

Охранники здания конгресса США опасаются беспорядков в субботу
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Капитолия готовится к запланированным на субботу, 18 сентября, протестным акциям в поддержку ранее задержанных за участие в штурме здания конгресса США в начале января этого года, и запросила у Пентагона помощь военных. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кирби.

«К нам поступили запросы от полиции Капитолия о некотором содействии в преддверии протестов, намеченных на выходные», - сообщил он.