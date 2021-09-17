Президент Казахстана призвал страны ШОС к признанию паспортов вакцинации

Касым-Жомарт Токаев. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо ускорить процедуру взаимного признания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил в пятницу, 17 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам Токаева, это поможет преодолеть трудности и вызовы, с которыми столкнулись государства из-за пандемии коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана удивился, что российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" до сих пор не прошел международную сертификацию. Он сообщил о договоренности с Россией о поставках "Спутника V" в страну и производстве вакцины на базе предприятия в Караганде.

Напомним, власти Шотландии объявили о введении паспорта вакцинации с 1 октября текущего года. Полностью вакцинированные граждане смогут получить электронный или бумажный сертификат с QR-кодом, который подтверждает их иммунный статус.