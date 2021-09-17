Владимир Путин призвал россиян не забывать ревакцинироваться Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым призвал россиян не забывать о своевременной ревакцинации от коронавирусной инфекции.

- Вы говорили о мерах, предпринимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться, — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин на заседании лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что несколько десятков человек из его окружения заболели коронавирусной инфекцией. Он добавил, что в течение нескольких дней будет соблюдать режим самоизоляции и еще раз извинился за то, что не смог принять участие в саммите очно.

В июне 2021 года Владимир Путин рассказал, что вакцинировался от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V". Российский лидер добавил, что тем же препаратом привилась и его дочь.