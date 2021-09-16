Путин сообщил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек

Владимир Путин сообщил, что в его окружением коронавирусом заболели несколько десятков человек

Президент России Владимир Путин на заседании лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что несколько десятков человек из его окружения заболели коронавирусной инфекцией.

Российский лидер отметил, что отменил свой визит в Душанбе в последний момент.

- Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, — сказал президент России.

Путин уточнил, что речь идет о десятках человек. Он добавил, что в течение нескольких дней будет соблюдать режим самоизоляции и еще раз извинился за то, что не смог принять участие в саммите очно.

В июне 2021 года Владимир Путин рассказал, что вакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V".Глава государства сообщил, что когда делал прививку, тогда в гражданском обороте было только два препарата. Путин отметил, что обе вакцины хорошие, и он мог сделать любую из них. Российский лидер добавил, что тем же препаратом привилась и его дочь.