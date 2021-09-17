ЦИК: участие Путина в электронном голосовании повысит доверие к этой системе

Владимир Путин выбрал электронное голосование Фото: REUTERS

Доверие россиян к системе электронного голосования вырастет, потому что президент России Владимир Путин принял участие в электронном голосовании. Соответствующее заявление сделал зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в информцентре ЦИК.

"В данном случае его желание проголосовать, наверное, сподвигнет очень многих людей и абсолютно точно повысит доверие к электронной системе голосования", - подчеркнул Булаев.

Представитель ЦИК уточнил, что Путин и раньше пользовался приложением "Мобильный избиратель".

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер будет голосовать в электронном формате.

Напомним, что как правило Владимир Путин голосует на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук, но в этот раз ему пришлось отступить от традиции. Во вторник, 14 сентября, Путин заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.