Владимир Путин выбрал электронное голосование

Путин будет голосовать на электронном голосовании Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как на выборы пойдет Владимир Путин.

- Путин будет голосовать на электронном голосовании. Когда именно - как решит, мы сразу вас проинформируем, - заявил Песков.

Вчера, 16 сентября, пресс-секретарь президента рассказал, что у главы страны есть аккаунт на Госуслугах. «Президент был там зарегистрирован», - заметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин «чувствует себя хорошо, как обычно». Уточнение не лишнее, потому что глава страны сейчас на самоизоляции из-за угрозы коронавируса. Президент сам рассказал, что целый день провел в «тесном контакте» с человеком, у которого позже выявили ковид.

Интересно, успел ли президент заранее подать заявку на электронное голосование? Прием обращений закончился 13 сентября. А о самоизоляции Путина стало известно 14-го числа… Впрочем, ради президента, наверно, могли и сделать исключение.

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