Путину показали первое применение боевых роботов

Владимир Путин приехал на учения "Запад - 2021" Фото: REUTERS

Армейские учения Запад-2021 сейчас проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области. Больше всего в них участвует солдат из России и Белоруссии, но еще с нашими армиями отрабатывают взаимодействие военные Индии, Казахстана, Киргизии, Армении и других стран. В понедельник, 13 сетября, Владимир Путин лично приехал, чтобы проконтролировать слаженность стрельб и маневров.

- Всего здесь принимает участие около 20 тысяч человек, 5600 единиц военной техники, порядка 160 танков, 104 самолета и 118 вертолетов, - доложил главнокомандующему начальник Генштаба Валерий Герасимов.

– Вот здесь сейчас? – уточнил Путин.

– Да, на этом полигоне.

Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха" впервые применили на учениях "Запад-2021". Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Герасимов уточнил, что территория, где проходят учения, в ширину тянется на 15 километров, а вглубь на 25. Хоть полигон, прямо скажем, не маленький, в наблюдательном пункте президента все тряслось от выстрелов. На трансляции видно, что во время канонады камера раскачивалась, а по помещению шел дребезг от незакрепленных предметов.

- Вот оранжевые кружочки, это первое подразделение боевых роботов. Вооружены достаточно серьезно. Дальность управления до трёх километров. На каждом по четыре ПТУРа (противотанковая управляемая ракета – Ред.) – министр обороны Сергей Шойгу рассказал Путину о первом практическом применении боевых роботов.

Боевой робот Уран-9. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В учении участвует сразу несколько новинок. Шойгу явно говорит про робота под названием Уран-9. Это 10-тонный беспилотный танк с ракетами и 30-мм пушкой. Еще наша армия испытывает робота Нерехта – он в разы меньше, не имеет ракет, вооружен тяжелым пулеметом.

В учениях участвует и новейший броневик Б-19 с боевым модулем Эпоха. Главная особенность в том, что пушка сама ищет цели, распознает их, а потом предлагает экипажу атаковать. Не автоматический робот, но почти.