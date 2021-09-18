Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отдал свой голос на выборах в Государственную думу. Для этого он пришел на участок №73, расположенный в школе в Малом Кисловском переулке в Москве.

Как сообщает ТАСС, глава российского внешнеполитического ведомства поприветствовал всех пришедших на участок избирателей и членов комиссии, после чего опустил бюллетень в урну.

До этого проголосовал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он принял участие в онлайн-голосовании. Пресс-секретарь российского лидера отметил удобство сервиса.

Ранее проголосовал глава Министерства спорта России Олег Матыцин. Для этого он посетил участок, который расположен в московской школе на Профсоюзной улице. Матыцин рассказал, что в этой школе учился он сам и преподавала его сестра, поэтому он многие годы отдает свой голос именно здесь. Также он назвал день выборов праздничным.