В России 18 сентября 2021 года выявлено 20 329 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 20 329 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 20 329 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 254 754 случая.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 329 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1644 (8,1%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 2746 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 1791 случай. Тройку замыкает Московская область (915).

Также за сутки было зафиксировано 799 летальных исходов. Еще 16 247 россиян выписали из больницы.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков рассказал россиянам об особенности процедуры ревакцинации против коронавирусной инфекции в период пандемии. Специалист посоветовал не тянуть с бустерной прививкой дольше семи месяцев. Врач также добавил, что досрочная ревакцинация не несет в себе никакой опасности, однако и пользы большой пользы ждать не стоит. При этом специалист добавил, что проходить ревакцинацию раньше установленного ведомством срока нужно тех случаях, например, перед предстоящей поездкой в страну с неблагополучной эпидситуацией.