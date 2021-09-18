Более 1,5 млн жителей Москвы проголосовали онлайн

Проголосовали уже более 1,5 млн москвичей / Фото: Ю. Иванко / Mos.ru

Свыше полутора миллионов москвичей приняли участие в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы. Соответствующие данные размещены на сервисе по наблюдению за онлайн-голосованием в Москве.

Чаше всего онлайн голосуют по федеральному избирательному округу Госдумы. По последним сведениям, насчитывается уже 1 501 598 голосов. Немного меньше число избирателей в электронном голосовании по одномандатному избирательному округу - 1 437 260 голосов.

Напомним, чтобы проголосовать, нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел и нажать на кнопку "Проголосовать". Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице сайта.

Как ранее писал сайт kp.ru, вместе c Москвой в эксперименте с внедрением электронного голосования участвуют шесть регионов. Это Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская область.