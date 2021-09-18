Мясников назвал правильные способы лечения гипертонии

Доктор Мясников назвал правильный способ лечения гипертонии Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал правильный способ гипертонии и раскритиковал чрезмерное внимание некоторых гипертоников к своему заболеванию.

- У нас по статистике в мире 40 процентов гипертоников. Получается, каждый второй больной? С одной стороны, нет, с другой стороны, гипертония — это все инфаркты, инсульты, болезни почек, слепота. Это все неконтролируемая гипертония, — сказал специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников заявил, что гипертоникам не нужно измерять давление "каждую секунду". Лучшего всего тренировать сердечно-сосудистую систему и раз в три месяца посещать кардиолога, отметил специалист.

Ранее Александр Мясников рассказал об ошибках в диагностике проблем со здоровьем. По его словам, некоторые пациенты часто принимают головокружение за симптом надвигающегося инсульта, но это не так. Он отметил, что пациентов часто пугает ощущение вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве. Также может появиться тошнота. Но это не симптом болезней сосудов головного мозга, а проблема с внутренним ухом.