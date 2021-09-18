Памфилова: ЦИК получил 137 жалоб на принуждение к голосованию

Элла Памфилова сообщила, что ЦИК получил 137 жалоб на принуждение к голосованию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком получил 137 обращений из-за принуждения к голосованию.

- Особое внимание мы уделяем обращениям, содержащим сведения о принуждении к голосованию. По данному вопросу в ЦИК поступило на сегодня 137 обращений из 45 субъектов РФ. В них избиратели сообщают о принуждении о принуждении к дистанционному электронному голосованию, 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенную партию или кандидата, — сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

Она добавила, что обращения были направлены в СК, правоохранительным органам и региональным властям.

Напомним, эксперты Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) https://www.kp.ru/online/news/4444398/ серьезных нарушений в первый день голосования на выборах в Государственную думу России, при этом большинство сообщений о нарушениях не подтвердилось. В первый день выборов в НОМ поступали в основном информационные сигналы. Как правило, наблюдатели находили мелкие недочеты вроде случайной выдачи бюллетеней для участия в местных выборах избирателям, которые голосуют по открепительным удостоверениям или по системе "Мобильный избиратель".