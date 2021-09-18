76% желающих участвовать в выборах в Госдуму онлайн уже проголосовали

Три четверти от подавших заявления уже проголосовали онлайн Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свыше 76% граждан, подавших заявления на участие в системе дистанционного голосования в шести субъектах России, уже проголосовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минцифры РФ.

Речь идет о Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в которых запущен эксперимент с дистанционным электронным голосованием.

Представитель ведомства уточнил, что в эту статистику не включена Москва – участников онлайн выборов в столице считают отдельно.

Как ранее писал сайт kp.ru, в свыше полутора миллионов москвичей приняли участие в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы. Соответствующие данные размещены на сервисе по наблюдению за онлайн-голосованием в Москве.

Кстати, в числе участников электронного голосования и президент России Владимир Путин. Он отдал свой голос в онлайн-формате в пятницу, 17 сентября.