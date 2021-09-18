Конструкцию Собора Парижской Богоматери укрепили после пожара

Укрепление конструкции Собора Парижской Богоматери продолжалось почти 2,5 года Фото: REUTERS

Строители завершили укрепление конструкции Собора Парижской Богоматери, которое началось на следующий день после разрушительного пожара и продолжалось почти 2,5 года. Об этом сообщает ТАСС. По словам подрядчиков, теперь собору не угрожает обрушение.

Следующим этапом станут реставрационные работы. В частности, предстоит очистка стен и потолка, а также их возвращение к первозданному облику.

В дальнейшем планируют восстановить и знаменитый шпиль. Для этого архитекторы уже отобрали около тысячи вековых дубов, растущих во французских лесах.

Напомним, пожар в соборе Нотр-Дам произошёл 15 апреля 2019 года. Возгорание началось со шпиля собора и распространилось на всё здание. Огонь уничтожил сам шпиль, деревянную крышу и пол собора, на который упал пылающий потолок. Потушить огонь удалось только к утру.

Как ранее писал сайт kp.ru, площадь собора Парижской Богоматери открыли для посетителей только спустя год. Это связано с сильным загрязнением свинцом во время пожара.