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В мире18 сентября 2021 16:24

Конструкцию Собора Парижской Богоматери укрепили после пожара

Работы начались на следующий день после ЧП
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Укрепление конструкции Собора Парижской Богоматери продолжалось почти 2,5 года

Укрепление конструкции Собора Парижской Богоматери продолжалось почти 2,5 года

Фото: REUTERS

Строители завершили укрепление конструкции Собора Парижской Богоматери, которое началось на следующий день после разрушительного пожара и продолжалось почти 2,5 года. Об этом сообщает ТАСС. По словам подрядчиков, теперь собору не угрожает обрушение.

Следующим этапом станут реставрационные работы. В частности, предстоит очистка стен и потолка, а также их возвращение к первозданному облику.

В дальнейшем планируют восстановить и знаменитый шпиль. Для этого архитекторы уже отобрали около тысячи вековых дубов, растущих во французских лесах.

Напомним, пожар в соборе Нотр-Дам произошёл 15 апреля 2019 года. Возгорание началось со шпиля собора и распространилось на всё здание. Огонь уничтожил сам шпиль, деревянную крышу и пол собора, на который упал пылающий потолок. Потушить огонь удалось только к утру.

Как ранее писал сайт kp.ru, площадь собора Парижской Богоматери открыли для посетителей только спустя год. Это связано с сильным загрязнением свинцом во время пожара.