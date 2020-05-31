Площадь собора Парижской Богоматери открывается для посещения

31 Май 2020 2020-05-31T16:20:35+03:00

Площадь перед собором Парижской Богоматери, доступ к которой был закрыт после пожара, с воскресенья вновь открывается для посещения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После пожара прошло больше года, достопримечательность была загрязнена свинцом

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Мэрия Парижа в воскресенье, 31 мая, откроет для посетителей площадь перед собором Парижской Богоматери.

Доступ к площади был закрыт после пожара в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года. После него на площади возникло загрязнение свинцом, и её сразу закрыли для посещений.

- На сегодняшний день Региональное агентство по здравоохранению (ARS) считает, что санитарные условия позволяют открыть площадь для публики. <...> В соответствии с рекомендациями ARS городская администрация будет проводить регулярную чистку площади, а также продолжит делать соответствующие анализы, - сказано в заявлении мэрии Парижа.

ИСТОЧНИК KP.RU