Площадь собора Парижской Богоматери открывается для посещения
Мэрия Парижа в воскресенье, 31 мая, откроет для посетителей площадь перед собором Парижской Богоматери.
Доступ к площади был закрыт после пожара в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года. После него на площади возникло загрязнение свинцом, и её сразу закрыли для посещений.
- На сегодняшний день Региональное агентство по здравоохранению (ARS) считает, что санитарные условия позволяют открыть площадь для публики. <...> В соответствии с рекомендациями ARS городская администрация будет проводить регулярную чистку площади, а также продолжит делать соответствующие анализы, - сказано в заявлении мэрии Парижа.
ИСТОЧНИК KP.RU