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Общество18 сентября 2021 16:41

Ксения Шойгу назвала новорожденную дочь Миланой

Это третий внук для министра обороны Сергея Шойгу
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Ксения Шойгу возглавляет Федерацию триатлона России и является руководителем проекта "Лига героев".

Ксения Шойгу возглавляет Федерацию триатлона России и является руководителем проекта "Лига героев".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Шойгу, младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу, назвала имя своего новорожденного ребенка. Малыш появился на свет 17 сентября 2021 года, о чем Ксения рассказала в Instagram. Позже она дополнила фотографию с дочкой сториз.

"Спасибо большое за поздравления от нас с Миланой Алексеевной", - поблагодарила Ксения Шойгу своих подписчиков.

Публикацию с фото новорожденной дочки опубликовал и супруг Ксении Шойгу - спортивный блогер Алексей Столяров. Пара познакомилась благодаря общему увлечению спортом. Ксения Шойгу сегодня возглавляет Федерацию триатлона России и является руководителем проекта "Лига героев".

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны Сергей Шойгу теперь трижды дед — у его старшей дочери Юлии в браке с Алексеем Захаровым (заместителем Генпрокурора) дочь Дарья и сын Кирилл.